بالصور.. تعرف على أقدم 10 لغات في العالم

تطور اللغات يحدث مثل التطور البيولوجي، ببطء من جيل إلى جيل، فلا يوجد تاريخ محدد لظهور اي لغة. لذلك، من المستحيل القول أن لغة معينة أقدم من لغة أخرى، فكل اللغات قديمة بقدم البشرية وعلى الرّغم من تطوّر اللغات عبر التاريخ إلا أنّ بعض اللغات ما زالت تُستخدم في العصر الحالي،وفي الآتي سنذكر قائمة لأقدم اللغات في العالم:

:اللغة اللتوانية

يتحدث بها معظم العائلات الأوروبية اليوم و هي مشتقة من اللغات الهندية الأوروبية منذ 3500 قبل الميلاد تطورت إلى عشرات اللغات الإيطالية و الفرنسية و غيرها حتى فقدت الميزة المشتركة لها كلغة واحدة احتفظت تلك اللغة اللتوانية بالعديد من الأصوات و النحو و تتحدث بها عددًا من العائلات الأوروبية العريقة باعتبارها ميزة لهم عن غيرهم

:اللغة اليونانية

يرجع تاريخها إلى 1500 عام قبل الميلاد، وكانت اللغة الرسميّة لبلد الفلاسفة والمفكّرين اليونان بينما يستخدمها اليوم 13 مليون شخص يعيشون في اليونان وقبرص، وهي لغة رسمية يعترِف بها الاتحاد الأوروبي.

اللغة التاميلية:

هي لغة يتحدث بها حوالي 78 مليون نسمة ومعترف بها كلغة رسمية في الهند وسريلانكا، وسنغافورة، وهي اللغة الكلاسيكية الوحيدة التي صمدت على مر التاريخ حتى وصلت إلى العالم الحديث. اللغة التاميلية عضو في عائلة اللغات “الدرافيدية” التي تضم عددا من اللغات المحلية، ويتواجد معظمها في جنوب وشرق الهند

:اللغة الفارسية

هي لغة إيران وطاجكستان الرسمية، ويعود تاريخها إلى عام 800 بعد الميلاد تشكلت الفارسية الحديثة تقريبا في العام 800م، وأهم ما يميزها عن العديد من اللغات الحديثة الأخرى هو أنها لم تتغير بشكل كبير منذ ذلك الحين. على سبيل المثال يمكن للناطق بالفارسية اليوم أن يلتقط جملة كتبت في عام 900م ويقرأها، بصعوبة، لكن أفضل بكثير من متحدث بالإنجليزية وهو يقرأ أحد أقوال شكسبير..

:اللغة اللاتينية

واحدة من أعرق اللغات الكلاسيكية التي صمدت أمام الزمن وكانت مصدر إلهامٍ للعديد من اللغات الأحدث. يرجع تاريخها إلى عهد الإمبراطورية الرومانية، التي تكوَّنت عام 75 قبل الميلاد، ولا تزال هي اللغة الرسمية في بولندا ومدينة الفاتيكان، فضلًا عن أن كثيرًا من الطلاب مازالوا يدرسونها في عصرنا الحالي.

:اللغة العبرية

تعدّ من أقدم اللغات في العالم؛ حيث توقّف استخدامها عام 400م، وعادت إلى الساحة مع التصاعد اليهودي في العالم حيث ينطق بها الآن أكثر من 9 مليون شخص منتشرين في أرجاء العالم.

لكن الأمر تغير في القرنين التاسع عشر والعشرون، فتم كنتيجة لذلك، إعادة إحياء اللغة العبرية لتصبح اللغة الرسمية في إسرائيل. بالرغم من أن النسخة الحديثة للغة العبرية تختلف عن النسخة التي كتب بها الكتاب المقدس، يمكن للناطقين باللغة العبرية أن يفهموا تماما ما هو مكتوب في العهد القديم ونصوصه. وإن اللغة العبرية الحديثة تأثرت كثيراً باللغات اليهودية الأخرى.

:اللغة الباسكية

تعتبر من الألغاز اللغوية التي لم تحل حتى يومنا هذا. يتحدث بهذه اللغة بعض من شعب إقليم الباسك الذين يعيشون في إسبانيا وفرنسا، ولكن الغريب في الموضوع أن ليس لهذه اللغة أي علاقة بأي من اللغتين الفرنسية والإسبانية (والتي يطلق عليها اللغات الرومانسية) أو بالأحرى ليس لهذه اللغة أي علاقة بأي لغة أخرى في كل العالم.

:اللغة المقدونية

واحدة من اللغات السلافية، وتضم عائلة اللغات السلافية أيضًا كل من الروسية والبولندية والتشيكية والكرواتية وغيرها. تفرعت هذه اللغات جميعها من سلف مشترك واحد وهو اللغة السلافية العامية (أو البروتو السلافية)، وعندما قام الأخوين كيرلس وميثوديوس (وهما أخوان يونانيان كانا كلاهما أكاديميين ولاهوتيين ولغويين) بتنظيم اللغة العامية السلافية، أنتجا ما يمكن تسميته لغة الكنيسة السلافية القديمة، ووضعا أبجدية لهذه اللغة. ثم أخذا اللغة معهما شمالا في القرن التاسع عشر أثناء محاولتهما نشر الديانة المسيحية بين شعوب السلاف.

:اللغة العربية

ماذا عن اللغة التي تقرأ بها الآن؟ هل كنت تتوقع وجودها في هذه القائمة؟ حسنًا، هي قد استحقت ذلك؛ إذ يرجع تاريخها إلى عام 512 بعد الميلاد. يتحدث بها 290 مليون شخص من سكان الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، وتُعتبر اللغة الأم والرسمية في معظم هذه الدول

:الإيرلندية الغالية

على الرغم من أن فئة قليلة من الشعب الإيرلندي في الوقت الحاضر يتحدث بالإيرلندية الغالية كلغة الأم، لهذه اللغة تاريخ طويل جداً. هذه اللغة عضو في فرع اللغات السلتية وهي بدورها فرع من اللغات الهندو-أوروبية، وهي موجودة في الجزر التي تمثل الآن بريطانيا العظمى وإيرلندا، قبل وصول تأثير اللغات الجرمانية. نِشأت عدة لغات من الإيرلندية الغالية كاللغة الأسكتلندية الغالية ولغة المانكس (والتي تستخدم كلغة محكية في جزيرة مان)، وهذه اللغات تعتبر في الحقيقة أقدم لغات الأدب العامية وأقدم من أي لغة أخرى في أوروبا الغربية.

:المصادر

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