الخضر مرشحون لمواجهة كوت ديفوار والسنغال قبل "الكان"

يبدو أن المنتخب الوطني مرشح وبقوة لخوض لقاء ودي تحضيري قبل العرس القاري بمصر، وهذا بعد الطلب الذي تقدمت به الإتحادية الجزائرية لإتحاديتي السنغال وكوت ديفوار، من أجل برمجة اللقاء شهر ماي المقبل.

وبحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن إتفاق مبدئي بين "الفاف" وإتحادية المنتخبين، ولو أن كل شيء يبقى مؤجل بحسب بعض المصادر لغاية الكشف عن قرعة كأس أمم إفريقيا في الأسبوع الأول من شهر أفريل.

بحيث سيتم إلغاء الوديتين في حال وقع أشبال المدرب جمال بلماضي في نفس المجموعة مع كلا المنتخبين، وفي حال العكس فسيتم ترسيم المواجهتين شهر ماي المقبل في آخر إستعدادات زملاء محرز للكان.