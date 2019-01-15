"نهر الشوكولاتة" يُغرق ولاية أميركية

أدى حادث سير في ولاية أريزونا الأميركية، إلى انهمار نهر غزير من الشوكولاتة السائلة، إثر تصدع خزان ضخم منها كانت تحمله شاحنة على الطريق.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الخزان الضخم كان يحمل أكثر من 18 طنا من الشوكولاتة السائلة، مما جعلها تجري بغزارة على الطريق.

وكانت حرارة الشوكولاتة في حدود 120 درجة مئوية حين وقع الحادث على طريق سريع بمنطقة فلاغستاف.

ونجم الحادث عن انفصال قمرة القيادة في الشاحنة عن الخزان، وتطلب تنظيف الطريق نحو 4 ساعات كاملة.

ولم يصب أي شخص بأذى خلال الحادث، وفي تعليق طريف على ما حصل، وصفت السلطات عملية التنظيف بـ"الحلوة".

وحظي الحادث بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأبدى محبون طرفاء للشوكولاتة استعدادهم لتقديم المساعدة ما دام الأمر يتعلق بإزالة "مادة لذيذة".