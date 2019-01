البرد يقتل 15 طفلاً نازحاً في سوريا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء، وفاة 15 طفلاً سورياً خلال شهر، معظمهم من الرضع، جراء البرد القارس ونقص الرعاية الصحية.

وقالت المنظمة الأممية (مقرها نيويورك)، في بيان، إن “ثمانية أطفال على الأقل لقوا حتفهم في (مخيم) الرُكبان، ولاقى سبعة آخرون حتفهم بعد فرارهم من (منطقة) هجين”.

و”الركبان”، هو مخيم عشوائي على الحدود السورية مع الأردن، لا تديره جهة بعينها، ويضم ما يزيد عن 60 ألف نازح سوري، ينتظرون السماح لهم بدخول الأراضي الأردنية.

فيما تشهد مدينة هجين (شرقي سوريا) معارك عنيفة بين تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وقوات سوريا الديمقراطية التي يسيطر عليها الأكراد، وسط قصف جوي مكثف لطائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأفاد البيان، أن 13 طفلاً من المتوفين لم يبلغوا السنة الواحدة من العمر.

وأضاف أن “برد قارس يصل درجة التجمد ونقص في الرعاية الصحية، أدى إلى تعرض حياة الأطفال في سوريا إلى الخطر”.

وذكر أن العنف الكثيف في منطقة هجين، أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص منذ ديسمبر.

وحذرت “يونيسف” من تعرض حياة الأطفال للخطر، جراء نقص الرعاية الصحية وعدم توافر الرعاية الصحية والحماية والمأوى.

فيما دعت المنظمة الأممية، كافة أطراف النزاع إلى توفير ممر آمن وتسهيل إيصال المساعدات الطبية المنقذة للحياة إلى الأطفال.

Amid freezing temperatures and lack of medical care, at least 8 children died in Rukban and 7 after fleeing Hajin.

13 of them were under one-year-old.



Lack of access to medical care in #Syria is putting children’s lives at risk#ChildrenUnderAttack:https://t.co/geLHn0v1GH