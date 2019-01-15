السماء تمطر عناكب في البرازيل!

في مشهد مخيف ومثير، فوجئ سكان ولاية برازيلية بمئات العناكب التي بدت وكأنها تتساقط أو “تطفو” في السماء، ما أثار هلع السكان الذين قالوا إن السماء على ما يبدو كانت تمطر العناكب، وتبين أنها من فصيلة العنكبوت الغازل المداري، بحسب ما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية.

غير أن العناكب لم تسقط جميعها على الأرض، ولم تقترب منها كثيرا، بل كانت تطفو في السماء، ليس هذا فحسب، بل كانت تتحرك بسرعة في اتجاهات متعددة. وتدخل الخبراء لتفسير ما حدث، إذ ظاهريا فإن العناكب لم تسقط، كما أنه ليس لديها أجنحة تطير بواسطتها، فضلا عن كونه لا يوجد أي شيء في السماء على ما يبدو يحول دون سقوطها، لذا بدت وكأنها تقاوم الجاذبية.

تفسير الخبراء المختصين في هذا النوع من العناكب والعالمين بظروف المنطقة جاء منطقيا، عندما قالوا إن “هذا الأمر طبيعي في هذا المكان وفي ظل أجواء حارة ورطبة”. ووفقا للخبراء فإن هذا النوع من العناكب يبني شباكه سريعا ثم يتقاسمها مع أبناء جنسه، وترتفع الشباك في السماء بفعل الرطوبة والحرارة، وتستغل العناكب هذه الحالة في اصطياد الفرائس.

وقالت عالمة الأحياء في المعهد النباتي (البوتاني) كريستينا آن ريمس، إن هذه العناكب غير مؤذية، ولا تتسبب في حوادث، مشيرة إلى أن سمها ليس خطيرا بالنسبة إلى البشر. وقالت جدة الولد جيركينا مارتينيلي في تصريح إلى صحيفة محلية: “كان هناك العديد من شباك العنكبوت في سماء المنطقة، وليس شبكة واحدة كما يبدو في الفيديو”.