رسمياً.. بالصور: تدشين فورد إكسبلورر ST 2020 في "معرض ديترويت"

دشنت فورد الأمريكية وبشكل رسمي إكسبلورر ST 2020، وكذلك فورد إكسبلورر هايبرد 2020 في معرض أمريكا الشمالية للسيارات والمقام حالياً في مدينة ديترويت الأمريكية .

وتأتي ST 2020 بتصميم فريد من نوعه بمحرك تيربو مزدوج 6 سلندر سعة 3 لترات بقوة 400 حصان، وتبلغ السرعة القصوى 230 كيلومتراً بالساعة. كما تتميز بجير أوتوماتيكي 10 سرعات، ونظام الدفع الرباعي، وقد تقدم فورد نسخة دفع خلفي في المستقبل.

وتتميز جميع الفئات بوضع القيادة الرياضية الذي يضيف ثقلاً على نظام التوجيه لتحسين استجابة دواسة الوقود وتعديل ناقل الحركة وعزل ضوضاء المحرك عن المقصورة.

ويميز ST 2020 شبك أمامي أسود ضخم وزخرفات لامعة، وكذلك العناصر المميزة بأسفل الواجهة والألواح الجانبية وقضبان السقف.

وبالنسبة للتحديثات داخلية ST فإنها تشمل مقوداً مسطّحاً، تنجيد أرضية خاصاً، ومقاعد جلدية معززة أكثر مع خياطة متداخلة.

أما سيارة فورد إكسبلورر هايبرد 2020 النسخة الهجينة الاقتصادية؛ فهي تعتمد ميكانيكياً على محرك V6 سعة 3.3 لتر يعمل إلى جانبه محرك كهربائي يولدان معاً قوة 318 حصانًا.

وتعتمد هذه النسخة على قير أوتوماتيك من 10 سرعات، وتعمل قياسياً بنظام دفع خلفي للعجلات وتتوفر اختيارياً بنظام دفع رباعي للعجلات .