تدمير مخبأين للإرهابيين في الشلف وبومرداس

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من الشلف وبومرداس، مخبأين للجماعات الإرهابية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شاحنة مُحملة بـ(25) طن من خليط الحجارة وخام الذهب بتمنراست، في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بوهران، تاجر مخدرات بحوزته (58,3) كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ(18) شخصا بوهران.