شاهد.. اغتيال رئيس بلدية في بولندا على المباشر

توفي بافل أداموفيتش رئيس بلدية مدينة جدانسك البولندية، الاثنين، متأثراً بجراحه بعد يوم من تعرضه للطعن على يد سجين سابق اقتحم مسرحاً في الهواء الطلق خلال حفل يعد واحداً من أكبر المناسبات الخيرية السنوية بالبلاد.

وقال وزير الصحة البولندي لوكاش شوموفسكي للصحفيين عبر محطة (تي في إن) الخاصة: “لم نتمكن من معالجة إصابته”. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بي أيه بي)، إن الأطباء أجروا عملية جراحية لأداموفيتش لمدة خمس ساعات.

وقال مسؤولون بولنديون، إن يوم الاثنين الذي شيع فيه جثمان أداموفيتش سيكون يوماً للحداد الوطني.

UPDATE: Mayor Adamowicz is in very serious condition, according to Polish media reports.



Polish President Andrzej Duda was informed that "there is hope, but his condition is very difficult" #tictocnews pic.twitter.com/9oF73gdbBc — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 13 janvier 2019

وظهر آلاف الأشخاص في لقطات تلفزيونية وهم يتجمعون للمشاركة في مراسم تأبينه في أنحاء البلاد، الاثنين، بما في ذلك العاصمة وارسو.

وتعرض أداموفيتش للهجوم أثناء حضوره الحفل السنوي الذي تقيمه منظمة (غريت أوركسترا أوف كريسماس) الخيرية ويجمع خلاله المتطوعون ملايين الأورو لشراء معدات طبية للمستشفيات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية للهجوم رجلاً يصرخ قائلاً: “أداموفيتش مات” وهو يقتحم المسرح ويطعن رئيس البلدية الذي سقط على الأرض.

عملية اغتيال على الهواء مباشرة



القاتل قال إنه انتقم من عمدة مدينة غدانسك البولندية لأنه سجن وعذب في الوقت الذي ترأس حزبه البلاد #اغتيال #بولندا #حفل_خيري #عمدة

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وقبل إلقاء القبض عليه اتهم المهاجم في كلمة له على المسرح الحزب السابق لرئيس البلدية بالزج به في السجن حيث تعرض للتعذيب على حد قوله.



وقالت السلطات البولندية، إن المهاجم يبلغ من العمر 27 عاماً ويدعى ستيفان وكان قد أطلق سراحه الشهر الماضي من السجن حيث قضى خمسة أعوام ونصف العام لإدانته عام 2014 بالشروع في سرقة بنك. ولم يتم الكشف عن اسمه بالكامل.

وقال المدعي العام كريستوف زيراك في مؤتمر صحفي، إن الأطباء النفسيين سيحددون مدى مسؤولية المهاجم الجنائية عن أفعاله.

وتولى أداموفيتش رئاسة بلدية جدانسك منذ عام 1998 وقد حصل في الانتخابات المحلية التي جرت في 2018 على 65 في المائة من الأصوات.