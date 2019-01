شاهد.. اغتيال رئيس بلدية في بولندا على المباشر

توفي بافل أداموفيتش رئيس بلدية مدينة جدانسك البولندية، الاثنين، متأثراً بجراحه بعد يوم من تعرضه للطعن على يد سجين سابق اقتحم مسرحاً في الهواء الطلق خلال حفل يعد واحداً من أكبر المناسبات الخيرية السنوية بالبلاد.

وقال وزير الصحة البولندي لوكاش شوموفسكي للصحفيين عبر محطة (تي في إن) الخاصة: “لم نتمكن من معالجة إصابته”. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بي أيه بي)، إن الأطباء أجروا عملية جراحية لأداموفيتش لمدة خمس ساعات.

وقال مسؤولون بولنديون، إن يوم الاثنين الذي شيع فيه جثمان أداموفيتش سيكون يوماً للحداد الوطني.

UPDATE: Mayor Adamowicz is in very serious condition, according to Polish media reports.



Polish President Andrzej Duda was informed that "there is hope, but his condition is very difficult" #tictocnews pic.twitter.com/9oF73gdbBc