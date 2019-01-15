ثناء على حداد على العلاقات الجزئرية الأمريكية من واشنطن

أشاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، الاثنين 14 يناير، بالعلاقة التاريخية والثرية المشتركة بين الجزائر والولايات المتحدة، مركزا على “العديد من الفرص التي يمكن من خلالها للجزائر والولايات المتحدة تطوير شراكة استثنائية ومثمرة “.

وقال حداد بمناسبة حفل اطلاق كتاب ” الجزائر والعلاقات عبر أطسية” في واشنطن أن تاريخ العلاقات الجزائرية الأمريكية غني بالمؤشرات التي تبرهن على انها متسقة وقوية، مضيفا أن الشعب الجزائري لن ينسى أبدا دعم الولايات المتحدة له في نضاله من أجل الاستقلال.

وقال علي حداد إنه ومنذ إطلاق أولى المشاريع الاقتصادية بعد الاستقلال، حولت الولايات المتحدة جزء من نخبها الى الجزائر، “ومن هذه الروح من الصداقة والشراكة ، تستمر علاقتنا في انسجام واحترام متبادل”، يضيف حداد.

“وعلى المستوى الاقتصادي خارج التعاون في مجال الطاقة وخاصة في مجال المحروقات، حققت الشركات في كلا البلدين في السنوات الأخيرة مشاريع مهمة في مجالات الصناعة والزراعة والتعاون”، بحسب حداد.

وقال حداد إن الجزائر بها مناطق استثمارية كثيرة وموارد طبيعية مهمة مثل الفوسفات والحديد وغيرها وهي غير مستغلة بشكل كبير، مضيفا أنه سيتنقل يوم الثلاثاء بصحبة عدد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال الى كاليفورنيا لمقابلة متعاملين من الولايات المتحدة ومناقشة فرص الشراكة.