المصابيح الموفرة للطاقة.. اقتصادية لكنها خطرة جداً

مع ان المصابيح الحالية توفر الطاقة وتقلل من دفع المال الا انها تهدد صحة الانسان لان معضم الناس لا يعرفون انها تحتوي على بخار الزئبق السام. لذا كن حذراً لئلا تنكسر إحداها .

؟فكيف تتصرف اذا انكسر مصباحك الموفر للطاقة

لتجنب حدوث كارثة تتسبب في هلاك منزلك و عائلتك عليك اتباع الخطوات التالية فور انكسار المصباح

-1 قم بفتح نوافذ الغرفة التي سقط فيها المصباح

-2- ابعد الاطفال عن الغرفة

-3 اخرج من الغرفة لتتهوى كاملا مدة 30 دقيقة

-4 البس قفازات و قناع يغطي الانف و الفم و ادخل الغرفة

-5 لا تستخم المكنسة الكهربائية لانها ستساعد على نشر الزئبق في كامل ارجاء المنزل

-6 اجمع الزجاج المكسور بحذر داخل كيس مغلق باحكام و استخدم الشريط الاصق لالتقاط ما تبقى من بقاياالزجاج المفتت

7- قم بمسح المكان بمنشفة مبللة

8-احمل الكيس الذي يحوي علة المصباح المنكسر و اغلقة جيدا وارمه في النفايات خارج المنزل

-9 -اترك الغرفة تتهوى اكثر