ترامب يجري اتصالاً مع أردوغان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود “إمكانات كبيرة” لتوسيع التعاون الاقتصادي بين بلاده وتركيا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين.

وحول فحوى الاتصال الهاتفي، قال ترامب، في تغريدة عبر موقع تويتر: “تحدثت مع الرئيس أردوغان​ لتقديم المشورة بشأن موقفنا من جميع المسائل بما في ذلك نجاحنا خلال الأسبوعين الأخيرين في مكافحة بقايا تنظيم داعش، وإقامة منطقة آمنة بعرض 20 ميلاً (32 كلم)”.

وأضاف: “تحدثت أيضاً عن التنمية الاقتصادية بين ​الولايات المتحدة​ و​تركيا؛ فهناك بالفعل إمكانات كبيرة لتوسيع نطاقها”.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في الرئاسة التركية، لوكالة الأناضول للأنباء، إن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين أردوغان وترامب، الاثنين؛ حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الأخيرة في سوريا.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن أردوغان أعرب لترامب عن ترحيبه بقرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأكد استعداد تركيا لتقديم كافة أشكال الدعم للولايات المتحدة في هذا الإطار.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان، إن أردوغان وترامب بحثا خلال المكالمة الهاتفية العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك الانسحاب الأمريكي من سوريا.

ويأتي الاتصال الهاتفي بين الطرفين، بعد تغريدة لترامب، عارضتها تركيا بشدة بسبب تهديده لها اقتصادياً حال قامت الأخيرة بضرب المسلحين الأكراد في سوريا.

رد تركيا جاء على لسان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو؛ إذ قال إن بلاده أبلغت واشنطن بعدم خشيتها من أي تهديد، وأنه من غير الممكن للأخيرة بلوغ غاياتها عبر التهديد بـ”تدمير” اقتصاد تركيا.

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey - great potential to substantially expand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 janvier 2019

Mr @realDonaldTrump It is a fatal mistake to equate Syrian Kurds with the PKK, which is on the US terrorists list, and its Syria branch PYD/YPG. Turkey fights against terrorists, not Kurds. We will protect Kurds and other Syrians against all terrorist threats. https://t.co/Yyzgyp9RQ4 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 13 janvier 2019

Mr @realDonaldTrump Terrorists can’t be your partners & allies. Turkey expects the US to honor our strategic partnership and doesn’t want it to be shadowed by terrorist propaganda.

There is no difference between DAESH, PKK, PYD and YPG. We will continue to fight against them all. https://t.co/Yyzgyp9RQ4 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 13 janvier 2019