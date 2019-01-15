غوارديولا يوضح سبب إبعاد محرز

أدلى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بتصريحات لوسائل الإعلام بعد لقاء أمس ضد ولفرهامتون، كشف من خلالها سبب إبعاد بعض العناصر عن هذه المواجهة على غرار النجم الجزائري رياض محرز الذي ظل حبيس مقاعد البدلاء طيلة الـ90 دقيقة.

التقني الإسباني، كشف قائلا في هذا الصدد:" سأعمل على إشراك جميع اللاعبين، ولحد الآن الكل شارك ولو لدقائق قليلة، وشخصيا لا أحب اللعب بنفس التشكيلة في أربع مباريات متتالية ".

قبل أن يضيف قائلا:" يجب على كل لاعب أن يستعد لكل مباراة، لأننا ننافس على 4 جبهات والكل سيشارك ".