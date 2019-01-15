سفارة مصر تستأنف العمل القنصلي بالجزائر

أعلنت سفارة مصر في الجزائر، الثلاثاء، استئناف العمل القنصلي بعد توقف دام أكثر من 6 أيام بسبب حريق شب بها.

ونشرت السفارة بيانا على صفحتها الرسمية بـ”الفايسبوك” جاء فيه: “تتشرف السفارة المصرية بالإحاطة بأنه تم استئناف العمل بالقسم القنصلي بالبعثة بشكل جزئي اليوم وذلك لتلقي طلبات إصدار التأشيرات على أن يتم إصدارها في وقت لاحق كما تتلقى البعثة المعاملات القنصلية الخاصة بالمواطنين”.

وفي 9 جانفي الماضي، نشرت السفارة المصرية بالجزائر، بیانًا عبر صفحتها الرسمیة على أكدت فيه أنه “نظرًا لظروف طارئة سوف يتم توقف العمل القنصلي بالسفارة حتى إشعار آخر”.