صيادلة: 130 دواء مفقود تماما

قال رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري أن اعتماد أكثر من 4 آلاف صيدلية في المناطق النائية والإحياء الجديدة في ظرف 5 سنوات وتعاقدهم مع الضمان الاجتماعي الذي يقدم خدمة توفير الأدوية للمواطنين بدون دفع مسبق ساهم في انجاح هذا النظام الجديد الذي يستفيد منه أكثر من 35 مليون مواطن في إطار بطاقة الشفاء.

وأكد بلعمبري لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية ،اليوم الثلاثاء، أن أهم المقترحات التي ستقدمها النقابة خلال جلسات صياغة النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد هو استحداث منصب صيدلي مساعد من أجل الرفع من مستوى الخدمات في الصيدليات والمساهمة في تشغيل الشباب أصحاب الشهادات بالإضافة إلى نقاط تتعلق بإعادة تنظيم سوق الدواء ونحن بحاجة إلى ذلك لاسيما في هذه الفترة التي تعرف تذبذبا في توفر بعض الأدوية.

وكشف ضيف الأولى، أن لجنة التنسيق بين النقابة التي يمثلها اتحاد المنتجين وجمعية الموزعين ومجلس أخلاقيات المهنة بالإضافة إلى مديرية الصيدلة ممثلة لوزارة الصحة، سجلت ما بين 120 و130 دواء مفقود تماما، و 20 % منها تتعلق بالأمراض المزمنة ومابين 120 إلى 130 دواء غير متوفر بطريقة منتظمة ولا بالكميات المطلوبة، وأضاف بالقول "الصيادلة يجدون أنفسهم في وضعيات حرجة عند مواجهة المرضى بعدم توفر الأدوية الأساسية" .

وفيما يتعلق بالتذبذب الحاصل في سوق الأدوية بالجزائر، أوضح بلعمبري أن عدد مستوردي الأدوية بالجزائر يتراوح بين 60 و70 كل سنة" هناك من أثبت المهنية والاحترافية من خلال احترامه برامج الاستيراد فيما توجد مجموعة أخرى برهنت على طريقتها بأنها هي سبب تذبذب السوق في الجزائر ولسنوات متكررة وهم مستوردون معروفون ونتمنى أن تكون هناك اجراءات صارمة لكي لا يبقى في الميدان إلا من يعمل بمسؤولية واحترافية"، وأردف بالقول "نطالب الوزارة الوصية كي تفعل آليات الرقابة والمتابعة لكل من يحظى ببرنامج للاستيراد من أجل الوقوف على كميات ووتيرة الاستيراد ومن أجل إيجاد حلول استعجاليه في حال وجود خلل قد يؤدي إلى ندرة الدواء في السوق الجزائرية والذي قد يستلزم سنة أو سنتين من أجل العودة إلى الاستقرار والوفرة.

كما أشار ذات المتحدث، إلى سبب أخر في ندرة بعض الأدوية في السوق الجزائرية والذي يرجع إلى إعلان بعض المنتجين الوطنيين في شروعهم لإنتاج بعض الأدوية التي كانت ستستورد في 2018 وتأخرهم في تطبيق برامجهم والذي قابله تسرع في إلغاء عمليات استيراد تلك الأدوية قبل توفير المنتج المحلي الذي يعوضها.