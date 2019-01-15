شاهد بالفيديو .. تتويج بغداد بونجاح بجائزة أفضل لاعب جزائري لسنة 2018

تُوّج النجم بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري والمنتخب الجزائري بجائزة الكرة الذهبيّة للعام 2018 ليلة الإثنين، خلال الحفل الذي تنظّمه سنوياً صحيفتا الهداف و"لوبيتور" والخاص بجوائز أفضل اللاعبين والمدربين في كل عام.

ونال بونجاح جائزة الكرة الذهبيّة في نسختها الـ18، خلال حفل كبير جرى بدار "الأوبرا" في العاصمة الجزائر، حيث سلمها له النجم البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والسياسية وكذلك وسائل الإعلام.

وحصد نجم نادي السد أغلب أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي اعتمد على تصويت وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، ثم الجماهير، إلى جانب الأرقام الشخصية وإحصائيات وألقاب كل لاعب مع ناديه ومع المنتخب طيلة الموسم الكروي.