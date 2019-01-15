هذا هو اللاعب الجزائري المحلي الذي سأل عنه "روبرتو كارلوس"؟!

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، في تغريدة له عبر صفحته على موقع "تويتر" أنه سمع النجم البرازيلي "روبرتو كارلوس" خلال حفل الكرة الذهبية ليلة أمس، بدار الأوبرا بالجزائر العاصمة، سمعه يسأل عن اللاعب الصاعد القادم من بشار هشام بوداوي.

وتابع ميهوبي بدوره متسائلا: "هل سيتوسع له لدى فريق كبير؟".

ونشر ميهوبي صور له مع النجم البرازيلي وعلق عليها قائلا: "لقاء مع النجم البرازيلي العالمي #روبيرتو كارلوس ضيف شرف حفل الكرة الذهبية الذي نظمه مجمّع الهدّاف بدار الأوبرا بالجزائر. نجم متواضع جدا، وكان سعيدا بارتداء البرنوس.."