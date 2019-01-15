سوق قطع الغيار يسيل لعاب الفرنسيين

بعد تمكن المتعاملين الفرنسيين من الإستحواذ على حصة الأسد من سوق السيارات في الجزائر، وظفر كل من رونو وبيجو بمشاريع هامة، تعقد غرفة التجارة بباريس يوم دراسي لمناقشة آفاق الاستثمار في سوق قطاع الغيار في الجزائر بحضور متعاملين جزائريين.

وينظم مكتب بسنيس فرنس بالتعاون مع القنصلية العامة بفرنسا نهاية هذا الشهر يوم دراسيا تحت عنوان “يوم الجزائر” يخصص لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة صناعة السيارات.

وحسب بيان صادر عن القنصلية الجزائرية العامة في فرنسا فإن المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين مدعوون لحضور جلسات الحوار بين الطرفين حيث جاء في البيان الذي اطلعت عليه ” سبق برس : “القنصلية العامة الجزائرية بفرنسا تنظم بالتعاون مع مكتب بسنيس فرنس يوم اعلامي يوم 31 جانفي بهدف دراسة سبل تقوية روابط الشراكة والاستثمار بين كل من الشركات الجزائرية ونظيراتها الفرنسية “.

ويشير جدول الأعمال أن جلسات الحوار بين الجزائريين ونظراءهم الفرنسيين سيتخللها تقديم عروض من الجانبين، وبحث فرص الشراكة لاسيما في مجال السيارات الصناعات البلاستيكية والطاقات المتجددة.