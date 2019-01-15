ديون الشركات العمومية تقلق الحكومة وتضعها تحت المراقبة

أصبح مستوى مديونية المؤسسات العمومية محل قلق من طرف الحكومة، حيث يُظهر قرار مؤرخ في 12 ديسمبر صادر عن مجلس مساهمات الدولة، انزعاجه من مستوى ديون المؤسسات التي باتت تؤثر على الخزينة.

ويشير قرار المجلس الذي يترأسه الوزير الأول احمد أويحيى، إلى “الحالة المقلقة” من مديونية الشركات المملوكة للدولة ، والتي لم يحدد مقدارها ، مما قد يؤثر سلبًا على موارد الخزينة، بصفتها مالك لهذه الشركات ، وفقا للقرار رقم 01/166 ، بشأن ديون المؤسسات العمومية والتي تحوز TSA نسخة منها.

وللحد من هذه الديون ، يوصي مجلس مساهمات الدولة بوضع “تدابير الطوارئ والمتابعة الدائمة للدوائر الوزارية الوصية”.

وتحث الحكومة الوزارات الوصية على جعل إدارة الشراكة الاقتصادية أولوية قصوى بخصوص إدارة المجمعات والشركات، كما يدعو المجلس إلى إنشاء آلية للمتابعة الشهرية لهذه الديون وتخفيضها تحت إشراف الوزير.