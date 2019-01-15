إسبانيا ترفض السماح لسفينة إغاثة بالرسو

رفضت إسبانيا، أمس الإثنين، منح إحدى سفن الإغاثة التابعة لمنظمة "بروأكتيفا أوبن رمز" تصريحا بالرسو في ميناء برشلونة بعد فشلها في إيداع نحو 300 مهاجر أنقذتهم قرب السواحل الليبية في ديسمبر الماضي عند أقرب ميناء وأحضرتهم إلى البلاد.

وأفادت السلطات الإسبانية، بأن المنظمة انتهكت القوانين البحرية خلال مهمات إنقاذ سابقة، مشيرة إلى أن إحدى سفنها انتهكت الالتزام بإيداع نحو 300 مهاجر أنقذتهم قرب السواحل الليبية في ديسمبر الماضي عند أقرب ميناء وقامت بجلبهم إلى إسبانيا.

من جانبها، ناشدت منظمة الإغاثة "بروأكتيفا أوبن رمز" حكومة مدريد بمراجعة قرارها، لافتة إلى أنها لجأت إلى إسبانيا بعدما رفضت إيطاليا ومالطا رسو سفينتها في أي من موانئهما.