«احذروا.. حاملات مفاتيح مزودة بشريحة SIM وخدمة GPS لسرقة سياراتكم»!

تقارير أمنية تحذر من عصابات توزعها مجانا على مستوى محطات الوقود والمطارات

أعلنت مصالح الأمن والدرك الوطني عبر 48 ولاية حالة طوارئ حقيقية لمجابهة عصابات متخصصة في سرقة السيارات استعملت تقنيات جديدة في تتبع وتقفي أثر هدفها.

هذه القضية التي توجد محل التحقيق حسب مصادر «النهار»، تم اكتشاف خيوطها الأولى بولاية المسيلة، إثر معلومات وردت إلى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة.

والتي مفادها وجود عصابة مختصة في سرقة السيارات ابتكرت حيلة جديدة في سرقة السيارات والمنازل تتمثل في صناعة حاملة مفاتيح مزخرفة يقدمونها كهدية أو يعمدون لبيعها بسعر رمزي لضحيتهم المستهدف.

وحسب مصادر «النهار»، فإن عملية توزيع تلك الحاملات تتم عن طريق بيعها أو منحها بالمجان على مستوى محطات الوقود والساحات العامة، إضافة إلى المطارات.

وحسب نفس المصادر، فإن أفراد تلك الشبكة المنظمة يقومون بتزويد حاملة المفاتيح هذه بشريحة SIM تمكنهم من رصد تحركات الأشخاص عن طريق خاصية GPS، وذلك من أجل تنفيذ عملية السرقة في ظروف سهلة ومريحة.

الشبكة تستهدف سيارات فخمة ومنازل رجال أعمال

وبيّنت التحريات الأولية لمصالح الأمن أن الشبكة تستهدف من خلال هذه الحاملات السيارات الفخمة وذات القيمة المالية الباهظة، كما أن المنازل التي تم الاشتباه في سرقتها عن طريق هذه الحيلة هي منازل ملك لرجال مال وأعمال بولايتي وهران وغليزان.