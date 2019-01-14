إليكم أفضل طريقة للتعامل مع السعال الجاف

يُمكن تعريف السّعال الجافّ بأنّه سعالٌ لا يرتبط بوجود بلغمٍ في الحلق وفي بعض الأحيان يقترن بالشّعور بوجود تورّمٍ واحتقانٍ أو الشّعور بدغدغةٍ في الحلق، فيحصل السّعال كمُحاولةٍ للتخلّص من هذا الشّعور ولكن من دون جدوى.

عادةً ما يكون السّعال الجافّ مُزعجاً بالنّسبة إلى المريض والمُحيطين به، ولا بدّ من علاجه منعاً لتطوّره. لذلك، نستعرض في هذا الموضوع من موقع صحتي كيفيّة علاج السّعال الجافّ.

استنشاق البخار

من المُفيد غلي وعاءٍ من الماء واستنشاق بخاره؛ فهذا الأمر من شأنه أن يقوم بدغدغة الحلق وتحفيزه على إفراز المخاط، ممّا يُساعد على ترطيبه والحدّ من السّعال الجافّ. وتشمل خيارات البخار الأخرى فتح دشٍ ساخنٍ واستنشاق بخاره.

شاي الأعشاب

يُعتبر تناول شاي الأعشاب وسيلةً جيّدةً لزيادة السّوائل في الجسم والمُساعدة على إفراز المخاط الخفيف، كما أنّ انبعاث البخار من المشروبات السّاخنة في حدّ ذاته يُمكن أن يكون خياراً للعلاج بالبخار.

ومن الخيارات الأفضل نذكر البابونج والنعناع، ويُشار إلى أنّ عصير الليمون في حالة السّعال الجافّ قد يؤدّي لزيادة إفراز المخاط وبالتالي إلى الإصابة بسعال البلغم، ويُمكن إضافة تحليةٍ بسيطةٍ من العسل لهذه المشروبات، حيث أنّ فاعليّته مُماثلة لأدوية مثبطات السّعال.

أدوية مثبطات السّعال

هذه الأدوية موجودةٌ في مختلف الصيدليات ويُمكن شراؤها من دون وصفةٍ طبّية، ولكن يُنصح باستشارة الطّبيب بشأن الدواء الأفضل والمُناسب بحسب الحالة التي يُعاني منها المريض.

وأدوية مُثبطات السعال يتمّ اللجوء إليها لتهدئة الحلق الذي يتفاعل غالباً ما العوامل الخارجيّة التي تزيد من تهيّجه وتُفاقم حالة السّعال الجافّ.

مُستحلبات الحلق

يُمكن اللجوء إلى مستحلبات الحلق وهي عبارةٌ عن الحلوى الصلبة التي يتمّ امتصاصها بغرض تهدئة جفاف الحلق، ومن المُمكن أن تُعالج السعال الجاف.

وذلك لأنّ إفراز المزيد من اللعاب أثناء تناولها يؤدّي لمزيدٍ من ترطيب الحلق، ولكن لا يجب الإكثار من تناولها حيث أنّها قد تُسبّب بعض الآثار الجانبيّة.

لا ينبغي إهمال علاج المشاكل الصحّية كافة، وخصوصاً السعال الجافّ؛ إذ أنّ هذا الأمر لو استمرّ ولم يتمّ علاجه فقد يؤثّر على جميع جوانب الحياة اليوميّة ويلعب دوراً في منع المريض من النّوم ليلاً بسبب سوء حالته نتيجة السّعال الجافّ.