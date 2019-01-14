والي باتنة "يتجاهل" مأساة دار المسنّين !

مباشرة بعدما نشرت صفحة "البلاد" على الفيسبوك، مقطع فيديو يحتوي على تفاصيل صادمة تمّ تسريبها من داخل ما يسمى دار العجزة بولاية باتنة، لوضعية مزرية يعيشها نزلاء مركز يفترض به أن يكون مكانا لتمكين نزلاءه من كبار السنّ بالعناية التي شاءت الظروف أن لا يلقوها في بيوتهم ، تحرّكت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية على الفور ، وأمرت بإقالة مدير المركز ومسؤولين آخرين ، لكن المسؤول الأول في ولاية باتنة لم يحرّك ساكنا إزاء القضية الذي خلّفت صدمة واسعة وسط الجزائريين.

والي باتنة عبد الخالق صيودة كان غائبا عن الواقعة كما لو أن مكان حدوثها يبعد عن مكتبه في شارع الشهيد بن بولعيد مئات الكيلومترات ، وهو ما أثار حفيظة عشرات المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي ، بالنظر إلى بشاعة المناظر التي عرضها مقطع الفيديو المسرّب من داخل دار العناية المزعومة بالمسنّين، بين شيخ مربوط إلى المدفئة حتى لا يتمكن من الحركة داخل الدار ، وآخرين يقبعون وسط النفايات والأوساخ .

الوزيرة الدالية أمرت المدير الولائي لقطاعها برفع دعوى قضائية في حقّ مدير المؤسسة ، فماذا سيفعل الوالي صيودة أمام هذه المعاملة بالغة السوء التي تعرضت لها فئة من الجزائريين لطالما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إيلائها كلّ العناية و الاهتمام ؟.