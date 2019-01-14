إبراهيموفيتش: عن أيّ تحدٍّ يتحدّث رونالدو!

انتقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، بِشأن تصريحات تتعلّق بِزميلهما الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان رونالدو قد أطلق تحدّيا بعد انضمامه إلى فريق جوفانتوس الإيطالي في الصيف الماضي، ودعا “غريمه” ميسي للانضمام إلى فريق ينشط ضمن منافسة “الكالتشيو”.

ونقلت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الإثنين، على لسان إبراهيموفيتش، قوله: “رونالدو يتكلّم عن التحدّي، وهو ينتمي إلى فريق (جوفانتوس) يُحرز لقب بطولة إيطاليا بكل سهولة، فأين التحدّي يا ترى؟”.

وأضاف مهاجم فريق لوس أنجلس غالاكسي الأمريكي: “لو يبحث رونالدو عن التحدّي، كان عليه الإنضمام إلى جوفانتوس لمّا سقط الفريق إلى الدرجة الثانية، ثمّ يقوده إلى القسم الأوّل ويحصد اللقب”. في إشارة إلى نهاية موسم 2005-2006، لمّا قرّر اتحاد الكرة الإيطالي إنزال جوفانتوس إلى الدرجة الثانية، بِسبب فضيحة التلاعب بِنتائج المقابلات (الكالتشيوبولي).

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته، قائلا: “الإمضاء لِفريق جوفانتوس ليس تحدّيا. تصريحات رونالدو كلام تافه”.

ولكن زلاتان إبراهيموفيتش لم يتحدّث عن سبب تركه جوفانتوس صيف 2006، لمّا أُنزل فريقه إلى الدرجة الثانية. حيث انتقل في تلك الفترة إلى الإنتر الإيطالي، ورفض البقاء في نادي “البيانكونيري”، عكس زملائه مثل حارس المرمى جانلويجي بوفون وصانع الألعاب أليساندرو ديل بييرو ومتوسطَي الميدان بافل نيدفيد وماورو جيرمان كامورانيزي والمهاجم دافيد تريزيغي، الذين وُصفوا بـ “الأوفياء”.