تأجيل جلسة تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة

أفاد مصدر مطلع لـ"البلاد" مساء اليوم الإثنين بأن جلسة تنصيب الأعضاء الجدد في مجلس الأمة المنتخبين في الاقتراع الخاص بالتجديد النصفي لأعضاء المجلس الذي أجري يوم 29 ديسمبر ماضي، قد تمّ تأجيلها إلى موعد لاحق غير معلوم.

وكان يفترض أن يتم عقد جلسة التنصيب يوم غد الثلاثاء بمقر مجلس الأمة ، لترسيم عضوية 48 عضوا جديدا في الغرفة العليا للبرلمان ، و 24 عضوا ضمن قائمة الثلث الرئاسي ، إلى جانب الفصل في أمر الإبقاء على عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس أو استبداله برئيس جديد.

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل تخصّ أسباب تأجيل جلسة التنصيب ، لكن المجلس الدستوري لم يرسّم عضوية مرشح الأفلان عن ولاية تلمسان الذي فاز في إعادة إجراء الاقتراع ، بعد أن تمّ إلغاء نتائج الاقتراع الأول الذي فاز فيه مرشح الأرندي ، إلى غاية مساء اليوم الإثنين حسب ما جاء في بيان لمجلس مدلسي.