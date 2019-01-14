غوارديولا يُبعد محرز عن موقعة “ولفرهامبتون”
أبعد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن لقاء “ولفرهامبتون”.
المُقرر سهرة اليوم الإثنين بداية من الساعة ال21:00 بملعب الإتحاد لحساب الجولة ال22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
Your #mancity team to face Wolves tonight! ?— Manchester City (@ManCity) 14 janvier 2019
City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Danilo, Fernandinho, Silva (C), Sane, Sterling, Bernardo, Jesus
Subs | Muric, Gündogan, Agüero, De Bruyne, Delph, Mahrez, Otamendi
Presented by @HAYSWorldwide ⚽️ #MCIWOL pic.twitter.com/7pNKaQLPNj
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