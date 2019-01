غوارديولا يُبعد محرز عن موقعة “ولفرهامبتون”

أبعد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن لقاء “ولفرهامبتون”.

المُقرر سهرة اليوم الإثنين بداية من الساعة ال21:00 بملعب الإتحاد لحساب الجولة ال22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Your #mancity team to face Wolves tonight! ?



City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Danilo, Fernandinho, Silva (C), Sane, Sterling, Bernardo, Jesus



Subs | Muric, Gündogan, Agüero, De Bruyne, Delph, Mahrez, Otamendi



Presented by @HAYSWorldwide ⚽️ #MCIWOL pic.twitter.com/7pNKaQLPNj