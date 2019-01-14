الشرائط الصوتيّة المتطورة من إل جي لعام 2019

من خلال عرضها كأفضل فائز بجوائز الابتكار في معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES)، توفّر أحدث مجموعة من الشرائط الصوتية من إل جي أداء متميّزا بفضل ما تمتلكه من قدرات الذكاء الاصطناعي



تعتزم شركة إل جي الكترونيكس إمتاع عشاق المسرح المنزلي في جميع أنحاء العالم مرة أخرى، حيث تقدم أحدث تشكيلاتها من الشرائط الصوتية في معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019.

توفر الشرائط الصوتيّة الجديدة للشركة جودة صوت فائقة وذلك بفضل التعاون مع شركة ميريديان أوديو Meridian Audio – وهي من رواد الصوت عالي الدقة - إلى جانب الوظائف الذكية والتصميم العصري الأنيق. وتقدّم تشكيلة 2019 من إل جي صوتًا قويًا ومتعدد الأبعاد يملأ كل ركن من أركان الغرفة بالإضافة إلى الملاءمة المذهلة التي يوفّرها الذكاء الاصطناعي، مما يجعل المستخدم يعيش تجارب غامرة بالفعل، كما أنّ هذه التشكيلة تعرض فائزين بجوائز الابتكار في معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES) (هما طراز SL9YG وطراز SL10YG). وقد تجاوز جهاز SL9 الممتاز مستويات المنافسة في فئته ليحصد أكثر جائزة مرغوب فيها وهي جائزة الابتكار .

وبالتعاون مع شركة ميريديان، تستمر إل جي في تحسين جودة الصوت عبر مجموعة منتجاتها، لتشمل تكنولوجيتها المتطورة هذا العام ثلاثة طرازات من الشرائط الصوتيّة (طرازات SL10YG و SL9YG و SL8YG). وتخطّى التعاون حدود الضبط الدقيق أو تبني مجموعات من الميزات، وذلك من خلال تظافر جهود كلتا الشركتين لإنتاج صوت متميّز يمكّن من بلوغ تجربة استماع لا مثيل لها. وبالاعتماد على 25 عاما من الخبرة كرائدتين في مجال معالجة الإشارات الرقمية، مكّنت تكنولوجيا ميريديان باس Meridian’s Bass و Space technology من تحسين الساحة الصوتيّة بفضل تقديمها لصورة متماسكة وصوت باس قوي. وبالإضافة إلى تكنولوجيتها الخاصة بالارتقاء بالصورة المصممة لرفع مستوى الصوت بطريقة أكثر واقعية لتعزيز شعور المستمعين بالغمر، خلقت ميريديان مساحة سينمائية حقيقية، من خلال تقديمها لصوت محيط قوي لا مثيل له.

وبفضل قدرتها على رفع الصوت ثنائي القناة إلى قنوات متعددة ومتميزة دون توليد أي تشوه مع الحفاظ على التوازن النغمي، حسّنت تقنية Upmix من ميريديان من مستوى الصوت الغامر، ورفعت مجاله كما ساهمت في ترقية الوضوح على مستوى الأصوات والآلات الموسيقية الرئيسية. وبفضل هذه التحسينات التقنية الحصرية والمتطورة لطرازات 2019 من إل جي، ستكون تجربة المستخدم الممتازة أكثر ثراء.

وتدعم شرائط الصوت المتطورة من إل جي (طرازات SL10 و SL9 و SL8) تقنية Dolby Atmos و DTS: X. وبفضل احتوائها على هاتين التقنيتين المشهود لهما، يمكن للمستخدمين التمتع بمحيط واقعي ومثير للإعجاب في نفس الوقت الذي يبدو فيه وكأنّه صادر من عدة اتجاهات وأعماق. وعلاوة على ذلك، فإنّ البعض من المنتجات الجديدة للشرائط الصوتية من إل جي تدعم الصوت عالي الدقة ولديها خوارزمية معالجة متقدمة يمكنها تحسين تنسيقات الملفات التقليدية، مما يجعلها أقرب إلى جودة الاستوديو. ولتعزيز هذه النتيجة القويّة بالفعل والمشهد الصوتي المفصل لأحدث الشرائط الصوتية من إل جي، يمكن للمستخدمين إضافة مجموعة السماعات اللاسلكية الخلفية* للاقتراب أكثر من التجربة السينمائيّة.



بالإضافة إلى الصوت الفائق الذي يجمع بين القوة والوضوح والثراء، توفر جميع شرائط الصوت الجديدة من إل جي راحة الاتصال الذكي بفضل تمتّعها بالذكاء الاصطناعي والتعرف على الصوت مع مساعد غوغل المضمن. ويمكن للمستخدمين التحكم في شرائط الصوت من إل جي والحصول على المعلومات، من خلال التلفّظ بكلّ بساطة بعبارة " غوغل، قم بزيادة مستوى الصوت" ، أو "غوغل ، من هو الفنّان الذي يغنّي؟". وعلاوة على ذلك، فإن التوافق مع المنتجات الذكية التي تدعمها غوغل يجعل من الممكن التحكم في الأجهزة المتصلة داخل المنزل عبر الأمر الصوتي. فيكفي أن تقول: "غوغل، اطلب من إل جي تشغيل جهاز تنقية الهواء"، حتّى تقوم الشرائط الصوتيّة بإجراء التعديلات اللازمة دون أن تغادر أريكتك.

وتتميز شرائط الصوت من إل جي طراز 2019 بتصميم أنيق لا مثيل له يتلاءم تمامًا مع الأناقة الفائقة التي تتمتع بها تلفزيونات إل جي الاستثنائية OLED، مما يؤدي إلى إنشاء اتحاد سلس عند وضعها تحت أحد أجهزة التلفزيون من الجيل التالي للشركة. وبعمق 57 مم فقط، يمكن تركيب جهاز SL9من إل جي على الحائط للحصول على مظهر جذّاب ومبسّط يوفر المساحة ويجعل المظهر متطورًا. ويقوم جهاز استشعار جيروسكوب مدمج بقياس موضع هذا الجهاز (مثبت على حائط أو على سطح مستو)، وضبط اتجاه الصوت لضمان تجربة الاستماع المثلى. وبفضل شكله المميز، نال شريط الصوت SL9 من إل جي، الذي غيّر قواعد اللعبة، شرف الحصول على جائزة الابتكار خلال توزيع الجوائز في معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019.

وقال كيم داي تشول، رئيس قسم الأعمال التجارية السمعية البصرية في شركة إل جي للترفيه المنزلي: "توفر الشرائط الصوتية طراز 2019 من إل جي أداء مذهلاً، وذلك بفضل التعاون الوثيق مع شركة ميريديان أوديو والراحة التي توفرها إمكانية الاتصال الذكية ". وأضاف: "إنّ الصوت عالي الجودة وتعدد الاستخدامات في أحدث تشكيلاتنا يرتقي بالترفيه المنزلي إلى مستوى جديد تمامًا ويستجيب للطلب المتزايد على حلول الشرائط الصوتية المتميزة التي توفر تجارب استماع رائعة وراحة أكبر وجماليات أنيقة وحديثة ".

وسيتمكن زوار جناح إل جي في مركز المؤتمرات في لاس فيغاس (القاعة المركزية رقم 11100) خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019من تجربة نماذج الشرائط الصوتية من إل جي طراز 2019 الحائزة على الجوائز بشكل مباشر.

