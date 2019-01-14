حملة ضدّ المتسولات التي يستعملن أولادهن في التسول بالشوارع

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، عن إطلاق حملة تستهدف المتسولات اللواتي يتخذن من التسول مهنة، ويستعملن أولادهن في ذلك.

وقالت الوزيرة في تصريحات إعلامية أن الحملة انطلقت فعلا، وسمحت لمديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح تابعة لوزارات أخرى وعلى رأسها مصالح الأمن، حيث جمعوا متسولات يستعملن أولادهن للتسول.

وأكدت الوزيرة أنه تم أخذ أولادهن منهن ووضعهم في مراكز تابعة للوزارة لمدة معينة كإنذار أول، مؤكدة أن هؤلاء المتسولات لسن في حاجة إلى التسول، بل يتخذنه كحرفة ويغيرون ولاياتهن من اجل ذلك حتى لا يعرفن.