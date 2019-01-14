بالأرقام الرسمية .. هكذا يستفيد الأغنياء 6 مرات أفضل من الفقراء من أموال الدعم الاجتماعي

كشف المدير العام للتوقعات بوزارة المالية ، سيدي محمد فرحان ، أن الجزائريين الأغنياء يستهلكون ستة أضعاف الوقود الذي يستهلكه الفقراء وذلك في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين.

وقال فرحان" إن جردًا قد تم بناءًا على دراسة استقصائية عن استهلاك الأسر في 2011 ، يوضح كيف ولماذا يجب إصلاح نظام الدعم الحالي للمنتجات الطاقوية (الكهرباء والغاز والوقود) حيث بلغت تكلفة دعمها إلى 1700 مليار دينار في عام 2017" و هو ما يعادل كلفة باقي التحويلات الإجتماعية مجتمعة" لهذا السبب -يواصل المتحدث- " "بدأنا بالفعل من عام 2015 ، رفع الأسعار من خلال الضريبة "

لمعالجة هذه المشكلة التي تكشف حقيقة أن الأغنياء هم الأكثر استفادة من سياسة الدعم في الجزائر أوضح المتحدث أن مسارا قد انطلق بالفعل لمعالجةهذا الإختلال بالتدريج مع استهداف الفئات المعوزة للحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة" في علم الاقتصاد نقول أن الحل الأفضل هو اقرار الاسعار على حقيقتها دون دعم لكن السياسة الاجتماعية للجزائر منذ العام 1962 ، تختلف عن أي سياسة اجتماعية في العالم. لا يمكننا الانتقاص من هذه السياسة الاجتماعية." -يعقب المتحدث- ,

و تابع المسؤول قوله "إن ملف إصلاح الدعم حساس للغاية ، ولهذا السبب يجب أن نأخذ الوقت الذي يستغرقه لعدم ارتكاب أي خطأ" ، مضيفًا أن الملف على مستوى وزارة المالية ، وجميع الإدارات الوزارية ذات الصلة. وقال "نحن نتحرك ببطء ولكن بثبات".

موضحا "'هناك مبدأ ، يجب أن يتم تطبيقه تدريجيا و هو تحرير الأسعار ممكن ان يستغرق هذا 5 سنوات او 10 سنوات ، والسلطات العمومية هي التي يجب أن تقرر".