قروض وسيارات بالتقسيط لعمال البلديات

وضعت وزارة الداخلية في إطار التحضير للمشروع التمهيدي للجماعات المحلية، المرتقب الإفراج عنه قريبا، جملة من المزايا لصالح موظفي القطاع، أبرزها تمكين العمال من ضمان القروض لدى البنوك، فضلا عن تأمين سيارات بالتقسيط لفائدة موظفي الداخلية عبر التعاقد مع وكلاء بيع السيارات بالتقسيط، لفائدة العمال الراغبين في اقتناء السيارات.

يكشف النظام الداخلي للجنة الخدمات الاجتماعية الذي تضمنه مشروع القانون التمهيدي للجماعات المحلية قيد الإعداد، والذي جاء بناء على القانون رقم 10/11، المؤرخ في 22 /06/ 2011، والمتعلق بالبلدية، والمرسوم رقم 82/179، المؤرخ في 15 05/ / 1982، والذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها والنشاطات التي تقوم بها، وكذا المرسوم رقم 82/303، المؤرخ في 11 /12/1982 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية ـ يكشف ـ جملة من الإمتيازات التي وضعتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لصالح عمال البلديات، وذلك في إطار مراجعة قانون الجماعات المحلية، وتحسين ظروف موظفي القطاع، حيث تنص المادة السابعة عشر من القانون على أن تقوم اللجنة الخدمات الاجتماعية بتنظيم رحلات إلى مراكز الاستحمام ومراكز الاصطياف وجميع الأنشطة الترفيهية والثقافية، وكذا تنظيم المخيمات لأبناء العمال.

كما تمكن المادة العشرين من القانون نفسه موظفي البلديات، وعبر هذه اللجنة، من ضمان القروض لدى البنوك المقرضة لصالح العمال الراغبين في ذلك وتحدد الشروط لاحقا، في حين أن المادة الواحد والعشرين تلزم اللجنة بالتعاقد مع وكلاء بيع السيارات بالتقسيط لفائدة العمال الراغبين في اقتناء السيارات، على أن تحدد الشروط لاحقا، كما تؤكد المادة الثامنة عشر على اللجنة القيام بمراقبة المرافق الخاصة بالعمال (العيادة- التعاونية الاستهلاكية)، تمويل وتنصيب لجنة تسيير التعاونية، وتحدد قيمة للفحص الطبي، والمبلغ نفسه كاشتراك سنوي لتعاونية التعاقد مع طبيب عام للعمل بالعيادة، في إطار القوانين المعمول بها.

كما تضمن المادة التاسعة عشر حضانة لأطفال العمال مع إمكانية فتح نادي ومطعم للعمال، وتؤكد المادة الثانية والعشرين من القانون نفسه، على أن أعضاء اللجنة يخضعون للقواعد نفسها والامتيازات الواردة في هذا النظام.

كما حدد القانون تشكيلة اللجنة وصلاحيات أعضائها، وفصل في طريقة عملها ومقرها، بحيث يحق حسب المادة السادسة والعشرين للجنة، باستغلال أي محل أو مقر تابع للبلدية بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي، على أن تستفيد لجنة الخدمات الاجتماعية حسب المادة الرابعة من القانون نفسه من ميزانية تخصص من ميزانية البلدية، وتتمثل في عائدات من اقتطاع 03 % حسب تعداد العمال والموظفين، وبعض الإعانات الخاصة.

هذا، وحفظ النظام الداخلي جملة من الخدمات الاجتماعية لعمال البلدية، المقدمة في المجال الطبي والصحي، وفي مجال النشاطات الرياضية والترفيهية، حسب نص المادة الرابعة من النظام نفسه، تنص على الاستفادة من إعانة المرض المزمن وإعانة مولود جديد، ووفاة العامل أو زوجته وأحد الأبناء أو أحد الوالدين، كما تحدد إعانة زواج العامل أو العاملة للمقدمين على الزواج لأول مرة، وتقوم اللجنة بتنظيم عملية العمرة للعمال عن طريق القرعة إذا أمكن ذلك، كما تنظم عملية الختان لأبناء العمال والمتقاعدين في أي مناسبة وطنية أو دينية، مع تقديم هدايا وألبسة الختان، كما تقوم اللجنة بتكريم العمال المحالين على التقاعد كل سنة، مع توزيع الأدوات المدرسية على أبناء العمال. أما المادة الخامسة عشر، فتؤكد على إمكانية استفادة عمال البلدية من سلفية تقتطع من المرتب الشهري دون تحديد المبلغ أو النسبة، وذلك حسب كل عامل.

للإشارة، تعتزم وزارة الداخلية الإفراج عن المشروع التمهيدي لقانون الجماعات المحلية الذي سيكون قانونا موحدا للجماعات الإقليمية، تسعى من خلاله الوزارة لإرساء قواعد عمل جديدة تتناسب مع معطيات التحولات بالساحة الاقتصادية والاجتماعية في إطار التوجهات الجديدة التي يعرفها العالم، من خلال إدراج قواعد النجاعة في التسيير والحكامة الراشدة القائمة على مبدإ التفتح على المحيط ولا مركزية القرار، والحق في المساءلة.