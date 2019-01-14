عطّال يُنافس عمالقة فرنسا و يطرق ابواب العالمية

تمكن الدولي الجزائري، يوسف عطال من دخول التوب 15 لترتيب أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي، والذي تُعده جريدة “ليكيب” الفرنسية.

وقفز لاعب نادي نيس للمرتبة الـ13 بمعدل نقاط وصل لـ5.75 /10، في نتيجة مُستحقة نظرا لتألقه اللافت منذ إنطلاقة الموسم.

و جاء الجزائري سوف عطال و رامي بنسبعيني في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي للأسبوع الوحد و عشرون من الليغ 1

وأصبح مدافع المنتخب الوطني، على بعد خطوة فقط من الأسطورة البرازيلي، تياغو سيلفا، الذي يحتل الصف الـ12 من ترتيب “ليكيب”.

ويتواجد خريج مدرسة “بارادو” في أفضل حال، وأكد على مُستواه الكبير خلال الجولة الماضية من الليغ1 بمُساهمته في الفوز ببوردو.