أويحيى يأمر وزراءه بدفع 3500 مليار ديون لفائدة “لاناب”

أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، وزير المالية، بدفع الديون المترتبة على عاتق الوزارات والهيئات التابعة لها، لفائدة المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار “ANEP ” والمقدرة بـ3456 مليار سنتيم، وتحوز ثلاث دوائر وزارية على 70 بالمئة من تلك الديون، وأبرز أويحيى أن الإجراء المتخذ يندرج في إطار تطهير المالية العمومية.

وصف مسؤول الجهاز التنفيذي الديون المتراكمة على عاتق طاقمه الحكومي لفائدة “لاناب” بالكبيرة، وذكر في أمرية بعث بها إلى وزير المالية في 17 ديسمبر الماضي، تحوز “الشروق” نسخة منها “لقد لفت انتباهي الديون الكبيرة المستحقة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، على مختلف الدوائر الوزارية وفروعها، حيث كانت بتاريخ أكتوبر 2018 تقدر بمبلغ 34562830800 دينار في المجموع”.

واللافت في الأرقام التي تحدث عنها أويحيى، 3 وزارات شكلت على عاتقها 70بالمئة من الديون، وهي “الداخلية والجماعات المحلية، السكن والعمران، الصحة والسكن”.

ووفق الوثيقة ذاتها، كلف أويحيى وزيره للمالية، بدفع مبلغ وقدره 350 مليار لفائدة “لاناب”، انطلاقا من رصيد النفقات غير المتوقعة للسنة المالية 2018، وحدد صاحب الأمرية تاريخ 31 ديسمبر الفارط لدفع المبلغ المذكور آنفا، ويمثل المبلغ 10بالمئة من الديون المستحقة على الدوائر الوزارية.

وأعطى وزير المالية، عبد الرحمان راوية، ترخيصا للآمرين بالصرف على مستوى المؤسسات العمومية -ذات طابع إداري، علمي ثقافي ومهني، والمؤسسات العمومية المحلية المنشأة بموجب مداولات المجالس الشعبية الولائية أو البلدية-ترخيصا لهم بتنفيذ الميزانيات الإضافية أو التعديلية دون المصادقة عليها من قبل مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه.

كما منحت المديرية العامة للميزانية، “الضوء الأخضر” لرؤساء البلديات، لتسوية النفقات المتعلقة بالتغذية في إطار العملية التضامنية لقفة رمضان العام 2018.