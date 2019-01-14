شراكة جزائرية ألمانية لإنتاج الأدوية

وقعت الشركة التركية الجزائرية عبدي إبراهيم لصناعة الأدوية مع نظيرتها الألمانية بوهرينغر انغالهيم (Boehringer Ingelheim) اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على اتفاق شراكة للإنتاج المحلي للأدوية المعالجة لارتفاع ضغط الدم و داء السكري.

و خلال حفل التوقيع، أكد الشريكين أن هذا الاتفاق، الذي قيمته 20 مليون اورو، يتمثل في انتاج أدوية "ميكاردي بلوس" (ضد ارتفاع ضغط الدم) و "جارديانس" (ضد داء السكري من الصنف الثاني).

و ستتكفل بإنتاج هذين الدواءين وحدة الإنتاج لشركة عبدي إبراهيم الواقعة بمدينة الجديدة، سيدي عبدالله (زرالدة).

و أكد المدير العام لشركة بوهرنغر انغلهايم, بشير باتل أن عملية إنتاج الدواء المعالج للسكري (جارديانس) ستنطلق خلال السداسي الثاني من سنة 2019 على أن يكون متوفرا في الأسواق خلال السداسي الثاني لسنة 2023.

أما بخصوص مرحلة إنتاج الدواء المعالج لارتفاع ضغط الدم, قال المدير العام أنها ستنطلق فور الانتهاء في نقل التكنولوجيا شهر افريل 2021, مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من هذا الدواء ستكون متوفرة في الجزائر خلال السداسي الثاني من سنة 2021.

و فيما يتعلق بأسعار هذين الدواءين، قال هذا الأخير أنها "ستكون أسعار معقولة".

و من جهته، أكد ممثل شركة عبدي ابراهيم لصناعة الأدوية، محمد لمين بوسطيلة أن القيمة الإجمالية لهذا الاستثمار (20 مليون اورو) تشمل المعدات و نقل التكنولوجيا و التكوين في أن واحد.

و خلال تواجده في هذا الحفل, أشاد ممثل السفارة الألمانية، اندرياس فيدلر بإبرام هذه الشراكة التي تسمح "بنقل التكنولوجيا المبتكرة و المعارف في مجال الصيدلة بين الجزائر و ألمانيا".

و أشاد الأطباء الأخصائيين، لدى تواجدهم في هذا الحفل، باتفاق الشراكة هذا بما أن هذين الدواءين، و علاوة على انه سيتم إنتاجهما محليا، فسيسمحان، من خلال نوعيتهما العلاجية، بالتقليص من خطر الإصابة بأمراض القلب و بحوادث الأزمات القلبية .