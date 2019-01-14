الاضطرابات الجوية :وزارة الصحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المضاعفات الصحية

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة المواطنين والمواطنات إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات لتفادي المضاعفات بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح حاليا الوطن والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

وطالبت الوزارة في بيان لها الموطنين باستشارة الطبيب والقيام بالتلقيح ضد الانفلونزا الموسمية الذي يفيد كل فئات الأعمار بما فيها كبار السن والبالغين والأطفال المصابون بأمراض مزمنة والنساء الحوامل.

وبعد التأكد من سلامة المدفئة القيام بتدفئة البيت وترك فتحات التهوية بصفة دائمة لتجنب اي اخطار التسمم بغار اول اكسيد الكربون .

كما نصح البيان الموطنين عند الخروج من البيت ارتداء الالبسة الخشنة والشتوية التي تغطي كامل الجسم (الراس والرقبة واليدين والقدمين) وتوقيه شدة البرد القارس.

واضاف البيان ان المصاب بالانخفاض في درجة الحرارة يظهر عليه الارتعاد والارتجاف كما تبدو عليه علامات التعب والنعاس ولديه صعوبة في الكلام او مسك الاشياء.

اما في حالة الجليد يظهر احمرار على البشرة والاحساس بالحرقان, حسب البيان الذي يضيف انه في جميع الحالات وللتعامل مع اي من هذه العلامات يجب استشارة اقرب طبيب للموقع السكني او الاتصال بالإسعاف فورا