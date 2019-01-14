الخضر قد يواجهون وديا كوت ديفوار والسنغال قبل الكان

كشف مصدر عليم للشروق عن اتفاقين مبدئيين حدثا ما بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونظيريه السنغالي والإيفواري، على برمجة مباريات ودية بين المنتخب الوطني ومنتخبي هذين البلدين في شهر ماي المقبل، تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بين جوان وجويلية في مصر.

وأوضح مصدرنا، أن الفاف اتفقت مع مسؤولي الاتحاديتين السنغالية والإيفوارية على الانتظار إلى غاية التعرف على نتائج قرعة الدور الأول “للكان” التي سيتم سحبها شهر أفريل القادم من أجل ترسيم المواجهتين الوديتين.

وفي حالة ما إذا أوقعت القرعة هذه المنتخبات في نفس المجموعة سوف يلغى الاتفاق آليا دون أن يلتقيا وديا، وإن وقع العكس وتحاشت هذه المنتخبات المواجهة في الدور الأول من كأس أمم إفريقيا فسيتم ترسيم هذين المباراتين الوديتين بين الخضر ومنتخبي السنغال وكوت ديفوار.