وزارة الصحة تحذر من مغبة الإضطرابات الجوية

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، المواطنين والمواطنات إلى إتخاذ جملة من الإحتياطات.

لتفادي المضاعفات بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح حاليا الوطن والتي قد تؤدي الى الوفاة.

وطالبت الوزارة في بيان لها، الموطنين بإستشارة الطبيب والقيام بالتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية

التي تصيب كل فئات الأعمار بما فيها كبار السن والبالغين والأطفال المصابون بأمراض مزمنة والنساء الحوامل.

وبعد التأكد من سلامة المدفئة -يضيف البيان- القيام بتدفئة البيت وترك فتحات التهوية بصفة دائمة، لتجنب أي أخطار التسمم بغاز أول أكسيد الكربون .

كما نصح ذات المصدر، المواطنين عند الخروج من البيت إرتداء الألبسة الخشنة والشتوية التي تغطي كامل الجسم التي تقيه البرد القارس.