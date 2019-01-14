وزارة التجارة تعلق إنتاج مياه تاكسنة وتسحب المنتوج من السوق

أمرت وزارة التجارة اليوم الاثنين 14 جانفي، بتعليق الإنتاج بمصنع تاكسنة للمياه المعدنية التي تحمل الاسم نفسه كما أمرت بسحب العبوات من الاسواق.

وكشف المدير العام للرقابة بوزارة التجارة عبدالرحمن بن حازي في تصريح عبر الاذاعة الوطنية، أن الوزارة امرت بتعليق الانتاج بمصنع تاكسانة للمياه المعدنية وسحب المنتوج من الأسواق بعد اكتشاف وجود اجسام غريبة في بعض العبوات، بما في ذلك الحصص الانتاجية 310 و314 و315.

واضاف بن حازي ان المحطة المعدنية بتاكسانا للمياه المعدنية تجري مراقبتها من قبل مصالح مراقبة الجودة منذ 2018، كاشفا عن اخذ 37 عينة من جانفي 2018،وان عمليات المراقبة والتدقيق مستمرة لكشف وتحديد منشأ الأجسام الغريبة التي تهدد صحة المستهلكين.

وكانت وزارة التجارة قد أمرت بالسحب الفوري لمياه معدنية غير غازية بسبب انعدام معايير السلامة فيها وتأثيرها على صحة المستهلك، والتبليغ الفوري عن نتائج عملية السحب.

وكإجراء احتياطي أمرت مصالح الوزارة بسحب المنتوج لعدم مطابقته شروط السلامة والأمن، وفقا للمرسوم التنفيذي لحماية المستهلك رقم 03/09.