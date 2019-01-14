هذا كل ما قاله "روبرتو كارلوس" في المؤتمر الصحفي

أشاد نجم الكر البرازيلية وضيف الهداف "روبرتو كارلوس" في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل ...

بالكرة الجزائرية ونجومها يتقدمهم، رياض محرز، يوسف عطال، فوزي غلام وبغداد بونجاح. وأكد أن غلام ومحرز يعلبان في فريقين كبيرين ولا حاجة لـ محرز للانتقال إلى الريال والبارصا لأنه من طينة الكبار. وظهر يعرف جيدا المنتخب الجزائري في إجابته على أسئلة رجال الإعلام، خاصة لما قام به في مونديال البرازيل مع حليلوزيتش. مؤكدا أن الكل يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب للسنة من المرشحين، لكن على الجميع انتظار سهرة اليوم لمعرفة المتوج.