حادثة عياش تتكرر بإسبانيا..سقوط طفل داخل بئر بعمق 100 متر

سقط طفل يبلغ من العمر سنتين، داخل بئر بإسبانيا، على عمق 100 متر، منذ أكثر من 27 ساعة، حيث عجزت مصالح الإنقاذ على إخراجه.

وحسب ما أورده النائب عن الجالية، نور الدين بلمداح، فقد سقط الطفل ظهيرة أمس الأحد، في البئر، البالغ قطرها 25 سنتيمترا، وعمقها 100 متر، فيما لم يتمكن المنقذون لحد الساعة من تحديد العمق الذي يتواجد فيه الطفل.

ووضع المنقذون عديد الحلول لإخراجه، من بينها، هو عمل بئر موازية، من نفس العمق عرضها متر ونصف، لإخراجه.

ويتواجد بمكان الحادث، أكثر من 100 رجل إنقاذ، بالإضافة لرجال الطوارئ 112 ، والشرطة.

وقد سقط الصبي ، عندما كان يسير مع عائلته في مزرعة، يمتلكها عمّ الصبي، حيث تقع في منطقة تعرف باسم دولمن من سيرو دي لا كورونا، حيث يتواجد البئر.