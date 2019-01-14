هذه قصة أمريكي وألمانية قررا الإستقرار في الجزائر بعد الزواج

قرر زوجان، من جنسية ألمانية وأمريكية، الإستقرار في الجزائر بعد الزواج، حيث التقيا فيها لأول مرة، وألهمتهما طبيعتها، وطيبة شعبها.

منذ عام 2013 استقر، الشاب الأمريكي، أندرو فاراند، صاحب 33 عاما، بشكل نهائي في الجزائر.

وكان قد زارها لأول مرة سنة 2012، حيث اعتقد أنها ستكون بلدا مثل جميع البلدان التي زارها، إلا أن علاقته بالجزائر، كانت أقوى مما تصوره.

التقى أندرو، زوجته الألمانية التي تدعى نينا في الجزائر، بأحد الفنادق، أين كانت في رحلة سياحية، رفقة صديقة لها.

ومنذ ذلك الوقت، بقيا على اتصال، إلى أن عرض عليها الزواج شهر ديسمبر 2017، بمصر، وتزوجا رسميا سبتمبر 2018، حيث أقاما حفلا بألمانيا، على أنغام جزائرية.

ويعمل الزوجان حاليا، على الاستقرار في الجزائر، حيث فضلا العيش بالبلد الذي تعارفا فيه، عملا بالحكمة القائلة ” أينما وجدت الحب، فذلك هو منزلك”.