مصر تبني أطول برج بإفريقيا

تستعد مصر لإنشاء أطول برج في القارة الأفريقية، وذلك بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تبعد نحو 45 كيلومتر عن العاصمة القاهرة.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية ستشهد في مارس المقبل، بناء أطول برج في أفريقيا، الذي سيبلغ ارتفاعه 390 مترا.

وأضاف مدبولي، خلال تفقد عدة مشاريع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أن "شركة صينية، تعد أكبر شركة مقاولات في العالم، ستقوم بتشييد البرج، الذي ستكون قاعدته عملا غير مسبوق في تاريخ مصر".

وتابع: "سيبدأ صب القواعد الخرسانية له خلال أيام لمدة 80 ساعة متواصلة، وهو رقم قياسي"، وفق ما ذكر موقع اليوم السابع.