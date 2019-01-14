ولد قدور: كل المتربصين في مجال التلحيم سيتم توظيفهم في سونطراك

كشف الرئيس المدير العام للمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أن كل المتربصين في مجال التلحيم سيتم توظيفهم في وحدات سونطراك.

وفي اللقاء الذي جمعه، بوالي ورقلة، اليوم الاثنين، أعلن عن اتفاقية بين سونطراك ومركز التكوين المهني لورقلة، تقضي بتوظيف كل المتربصين في مجال التلحيم في سونطراك

وستكون البداية بتكوين40 شاب، لمدة 6 أشهر تنتهي شهر جوان، حيث سيوجهون مباشرة للتوظيف، عوض جلب اليد العاملة الأجنبية.

وأكد أن التوظيف في سونطراك، يشمل كل المجالات، وليس عون أمن وسائق فقط، مؤكدا في ذات السياق، أنها تمتلك استراتيجية ثلاثية، تتمثل في دعم التكوين، دعم الصحة والثقافة.