روبيرتو كارلوس يصل لفندق "الشيراتون" قبل عقد ندوة صحفية

بعد أن وصل النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس الجزائر للمشاركة في حفل الكرة الذهبية الجزائرية لسنة 2018 ...

توجه لاعب ريال مدريد السابق مباشرة إلى فندق الشيراتون وهذا من أجل أخذ قسط من الراحة، وكان إلى جانبه وكيل أعماله الخاص في هذا التنقل، ووجد كارلوس في إستقباله داخل الفندق كل من محمد شيخي رئيس تحرير صحيفة الهداف الدولي وصحفي قناة الهداف، بالإضافة إلى لاعبي المنتخب الوطني السابقين ومحللي القناة علي بن شيخ، محمد قاسي السعيد ومصطفى كويسي. قبل أن يكون النجم البرازيلي على موعد مع عقد ندوة صحفية.