ليبيا تتجه لقطع علاقاتها مع لبنان

فاروق حركات-وكالات- طالب مجلس الدولة الليبي بقطع العلاقات مع لبنان، على خلفية واقعة "إهانة العلم"، لافتا إلى أن هذه الأعمال لا تمثل الشعب اللبناني.

واستنكر المجلس الأعلى للدولة، بحسب ما أفادت صحيفة "الوسط" الليبية، ، اليوم الاثنين، إهانة حركة "أمل" علم الدولة الليبية في مقر القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها بالعاصمة بيروت، مطالبا وزارة الخارجية بتجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت ليبيا قد أعلنت انسحابها من القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في لبنان بسبب إهانة عناصر حركة "أمل" للعلم الليبي.وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وكشف وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة اليوم الاثنين عن إلغاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مشاركة بلاده في قمة بيروت.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني أحمد عمر الأربد إن: "الوزارة قررت رسميا عدم المشاركة على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع إقامتها بالعاصمة بيروت، وسيكون مقعد دولة ليبيا شاغرا"​​​.

من جهتها، أعلنت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، فوزية الفرجاني، عن عدم حضورها قمة بيروت رغم تلقيها دعوة من رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق إزالة مجموعة من الشبان أعلاما ليبية بالقرب من مكان انعقاد القمة، ورفع مكانها رايات حركة "أمل"، فيما رفع آخرون صورا للإمام موسى الصدر.

عقب ذلك، طالب عدد كبير من النشطاء الليبيين، طالبوا في مواقع التواصل الاجتماعي رئيس المجلس الرئاسي فاير السراج باتخاذ موقف مما اعتبر إهانة للعلم الليبي وعدم المشاركة في القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في لبنان.

وكان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ عبد الأمير قبلان، قد أعلن احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة".

يشار إلى أن بيروت تستعد لانعقاد القمة الاقتصادية التنموية العربية خلال الفترة من 18 وحتى 20 جانفي الجاري.