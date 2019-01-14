إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

سّلم إرهابيان نفسيهما، يوم أمس 13 جانفي 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.بحسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب البيان "يتعلق الأمر بالمسمى "التوجي عثمان" المدعو"ساعد"، و"ملوكي أحمد" المدعو"عبد المالك"، واللذين التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2017.

وأضاف البيان أن" الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسان رشاشان (02) من نوع كلاشنيكوف وأربعة (04) مخازن مملوءة، بالإضافة إلى (908) طلقة عيار 14.5 ميليمتر".

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، وإثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار، أربعة (04) مهربين وضبطت شاحنتين (02) محملتين بـ (30,5) طن من المواد الغذائية و(36740) لتر من مادة زيت المائدة و(2200) لتر من الوقود، فيما أوقفت مفرزة أخرى (14) منقبا عن الذهب وحجزت (03) مركبات رباعية الدفع و(04) أجهزة كشف عن المعادن ومولد كهربائي ومطرقة ضغط، بالإضافة إلى (150) كيلوغرام من خليط الحجارة وخام الذهب وجهازي (02) اتصال عبر الأقمار الصناعية بعين قزام.

في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني، إثر عمليات متفرقة بكل من أم البواقي وجيجل، ثلاثة (03) مروجي مخدرات بحوزتهم (774) قرص مهلوس، فيما تم حجز (10) طائرات بدون طيار ببجاية".

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود (07) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من بسكرة وتلمسان".