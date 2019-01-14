فضيحة تهزّ الدبلوماسية المغربية.. سيدة تتهم سفير الرباط بعاصمة غانا بالتحرش الجنسي

أفادت تقارير إعلامية، أن وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد أرسلت، وفدا إلى أكرا، عاصمة غانا، للتحقيق في قضية تحرش جنسي متهم فيها سفير المغرب.

الشكاية وضعتها إحدى السيدات ضد سفير المغرب المعتمد في أكرا، محمد فرحات، قبل أن يقوم موظف سفارة المغرب في العاصمة الغانية ببعثها إلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية، يوم الجمعة الماضي 11 جانفي 2019. بحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية.

وحسب موقع “le360”، ففور تلقيها للرسالة، قررت الوزارة إرسال بعثة للتحقيق في الواقعة، مشكلة من ثلاث أشخاص من بينهم امرأة.

ووصفت الضحية في رسالتها، حسب ذات المصدر، طبيعة الضرر المفترض أن سفير المغرب قد سببه لها.