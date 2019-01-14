"التوظيف المباشر لفائدة المتربصين بمركز التكوين التابع لسوناطراك بورقلة"

كشف الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للمحروقات "سوناطراك" عبد المومن ولد قدور اليوم الاثنين أنه "تقرر التوظيف المباشر لفائدة المتربصين المتخرجين من مركز التكوين التابع لسوناطراك المتواجد بعاصمة الولاية''.

وأكد ولد قدور لدى تفقده لذات المركز بورقلة " أنه تقرر التوظيف المباشر لفائدة المتربصين المتخرجين من مركز التكوين التابع لسوناطراك الواقع بمدينة ورقلة إلى جانب توظيف أيضا المتربصين الذين سبق لهم وأن تخرجوا من ذات المؤسسة التكوينية ولم يتحصلوا بعد على منصب شغل " .

وأشار الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للمحروقات "سوناطراك" أن الجزائر " تحتاج إلى مثل هذا النوع من التكوين المتخصص واليد العاملة المؤهلة " ملحا في ذات الوقت على ضرورة التكفل التام بالمتربصين طيلة فترة التكوين .

وكان مركز التكوين التابع لسوناطراك (60 مقعد تكوين) قد أعيد فتحه في جانفي الجاري بعد أن ظل مغلقا لعدة سنوات حيث كان قد فتح أبوابه أمام المتربصين في يونيو 2013 وقد تخرجت منه في وقت سابق أربع (4) دفعات بعدد 128 متربص حسب الشروحات المقدمة للوفد.

ويضمن المركز تكوينا في تخصص تلحيم الأنابيب لفترة تكوينية لـ 6 أشهري ويتوفر على ثلاث ورشات وثلاث قاعات وقاعتين للأرشيف.

وأشرف ولد قدور بمعية السلطات الولائية بذات المركز على مراسم التوقيع على أربع إتفاقيات الأولى بين المعهد الجزائري للبترول ومديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية وتخص تكوين إطارات في تخصص التلحيم وأخرى بين مديرية الشؤون الاجتماعية لسوناطراك ومديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وتتعلق بتمويل عمليات تزويد مستشفيات المنطقة بالتجهيزات الطبية.

كما تم توقيع اتفاقية لذات المديرية مع مديرية الشباب والرياضة تخص تقديم دعم مالي لفائدة نادي مشعل حاسي مسعود لكرة القدم وأخرى مع المقاطعة الإدارية عين صالح تتعلق بتمويل عمليات تزويد مستشفى عين صالح بالعتاد الطبي .