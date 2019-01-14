الجزائر تخفض انتاج النفط إلى 25 الف برميل يوميا

شرعت الجزائر مطلع جانفي الجاري في خفض انتاجها النفطي بحجم يتراوح بين 24 الف و25 الف برميل يوميا، في إطار اتفاق الخفض المبرم في ديسمبر 2018 بفيينا بين أعضاء “أوبك” وشركائها من المنتجين خارج المنظمة، حسبما أفاد به اليوم الاثنين نائب رئيس الاستكشاف والانتاج بمجمع سوناطراك، صالح مكموش، ونقلتها الوكالة الرسمية.

وقبل إجراء هذا الخفض، بلغ انتاج الجزائر من النفط 1،08 مليون برميل يوميا، حسب تصريحات صحفية للسيد مكموش.

يذكر أن منظمة “أوبك” اتفقت مع الدول المنتجة غير الاعضاء في ديسمبر الماضي على خفض الانتاج النفطي بواقع 1،2 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 يناير 2019 لفترة مبدئية قدرها 6 أشهر.

وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم الدول ال15 لأوبك بخفض 800 الف برميل يوميا بينما تقوم الدول العشر الشريكة للمنظمة في الاتفاق بخفض 400 الف برميل يوميا.

وكان وزير النفط السعودي خالد الفالح أكد مؤخرا في تصريحات صحفية بأن بلاده ستخفض صادراتها البترولية ابتداء من يناير بنسبة 10 بالمائة مقارنة بنوفمبر قصد تحقيق الاستقرار في السوق.

من جهته، أعلن وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك عن شروع بلاده في خفض مستوى انتاجها مشيرا إلى أن حجم الخفض يمكن أن يبلغ 50 الف برميل يوميا بنهاية الشهر الجاري مقارنة ب30 الف برميل يوميا في الوقت الحالي.