بالفيديو.. شاهد مقصية “بلماضي” العالمية بعد تمريرة “بلومي” السحرية

لفت الناخب الوطني، جمال بلماضي أنظار الجميع خلال المُباراة الإحتفالية التي نظمتها سفارتنا بالعاصمة الفرنسية “باريس” إحتفالا بالعام الأمازيغي الجديد.

وقام صاحب الـ42 عاما بمقصية رائعة كادت أن تدخل الشباك، وذلك بعد تمريرة رائعة وسحرية من الأسطورة الجزائرية، لخضر بلومي.

وظهر الثنائي بأنهما لم يفقدا موهبتهما وبأن اللمسة والفنيات باقيتان رغم مرور السنين.

يُشار بأن السفارة الجزائرية بفرنسا، أقامت لقاءا إحتفاليا بمُناسبة “يناير”، عرف مُشاركة العديد من النجوم السابقين لكُرتنا.