السلطات تتخذ إجراءات ضد المتسولات اللواتي يستعلمن أولادهن (فيديو)

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية ادالية، عن انطلق حملة تستهدف المتسولات اللواتي يتخذن من التسول مهنة، ويستعملن أولادهم في ذلك.

وقالت الوزيرة في تصريحات اعلامية لها أنه تم بداية الحملة التي سمحت لمديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح تابعة لوزارات أخرى وعلى رأسهم مصالح الأمن حيث جمعاو متسولات يستعملن أولادهم للتسول.

وأكدت الوزيرة أنه تم أخذ اولادهن منهن ووضعهم في مراكز تابعة للوزارة لمدة معينة كإنذار أول، مؤكدة أن هؤلاء المتسولات لسن في حاجة الى التسول، بل يتخذنهن كحرفة ويغيرون ولاياتهم من اجل ذلك حتى لا يعرفن.

كما كشفت عن وجو عمل يجري حاليا من أجل رقمنة كل الفئات المعوزة من أجل ضبط القوائم ولكي تذهب المساعدات لمستحقيها الحقيقيين.