بالصور و الفيديو..إليكم أجمل 10 وجهات سياحية بالجزائر في فصل الشتاء

سبق لنا و تحدثنا عن بعض المناطق الجزائرية الجميلة التي يقصدها السياح من داخل و خارج الوطن في فصل الشتاء لقضاء وقت ممتع وسط الطبيعة , لنتعرف على الجزء الثاني منها

-6- Chreaa الشريعة

جبال الشريعة تعد أعلى قمة في سلسلة جبال الأطلس البليدي، تقع بولاية البليدة، التي تبعد بخمسين كلم جنوب العاصمة الجزائر

-7- Barrage Hammam Grouz منبع حمام قروز

يقع حمام قروز وادي العثمانية بولاية ميلة, هنا تلتقي المياه الساخنة مع الثلوح في مكان واحد

-8-le plateauLalla Setti هضبة لالة ستي



تمتاز منطقة تلمسان بهضبة لالة ستي التي يعود اسمها الى احدى النساء الصالحات الفاعلات للخير والتي تم انشاء ضريح لها في اعلى المدينة تكريما للخدمات الجليلة التي كانت تقدمها لسكان تلمسان .هدوء المكان و رحابة الساحة يفتحان للجميع مكانا للهرب من الضوضاء الى الهدوء والسكينة

-9- les balcons de ghoufi شرفات غوفي



تعتبر شرفات غوفي من أهم المناطق الأثرية والطبيعية في شرقي الجزائر، حيث تمتد سلاسل صخرية متموجة ترتفع من أسفل الوادي بعلو 60 مترا، وما زاد سحر هذه المنطقة هي الأخاديد والبيوت الطينية والحجرية التي تشكل مجموعة من القرى المتناثرة على جنبات الوادي الأبيض.

-10-Hammam Elsalihine حمام الصالحين

يقع حمام الصالحين على بعد 7 كيلومترات فقط شرق مدينة خنشلة التي كانت تعرف في العهد الروماني باسم ماسكولة، ويتبع الحمام بلدية الحامة بحيث يقع بين جبال الأوراس.

من هنا أجمل 10 وجهات سياحية بالجزائر في فصل الشتاء (الجزء الأول)



المصادر :

العيون الاخبارية

الاذاعة الجزائرية

صفحة المصور محمد امكروس